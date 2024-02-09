Avdagiç: Para politikasındaki sıkılık maliye politikasıyla desteklenmeli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, odanın şubat ayı meclis toplantısında konuşma yaptı.



İTO'dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na (TCMB) atanan Fatih Karahan'a başarılar dileyerek şunları söyledi:



"Sayın Karahan'ın başkanlığında Merkez Bankası'nın ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Merkez Bankası'ndaki başkanlık değişim süreci, yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde doğru bir iletişimle yönetildi. Başkan değişikliğinin politika değişikliği ile ilişkisinin bulunmadığı yönündeki kararlılık beyanları, piyasalara güven verdi."

"YAPISAL REFORMLARA ÖNEM VERİLMELİ"



Faiz artışının dezenflasyon sürecinde en etkili silah olduğunu kaydeden Avdagiç, "Ancak yegane silah değil. Para politikasındaki sıkılık, maliye politikasıyla desteklenmediği sürece, enflasyonla mücadele programı sınırlı kalabilir. Bu nedenle para ve maliye politikasının uyumuna ve bu uyumu destekleyecek yapısal reformlara önem verilmeli." ifadelerini kullandı.

