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Avrupa'da doğalgaz fiyatları 166 euroya düştü

Avrupa'da güne megavatsaat başına 205 eurodan başlayan doğalgaz fiyatı yaklaşık yüzde 19 azalarak 166 euroya düştü.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.03.2022 - 16:58

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 166 euroya düştü

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Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle rekor tazeleyen doğalgaz fiyatları güne megavatsaat başına 205 eurodan başladıktan sonra yaklaşık yüzde 19 azalarak 166 euroya düştü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, pazartesi günü 345 euroyla tarihi seviyeleri görmüştü.

Nisan vadeli doğalgaz kontrat fiyatı bugün megavatsaat başına 205 eurodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.55'te açılış seviyesi olan 205 euroya göre yüzde 19 azalarak megavatsaat başına 166 euroya geriledi.

Rusya'dan doğalgaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali doğalgaz fiyatlarını yükseltiyordu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 7 Mart'ta Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kış sonuna kadar yetecek LNG ithalatı yaptıkları yönündeki sözleri de Avrupa'da doğalgaz fiyatının düşmesinde rol oynadı.

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