Avrupa'da doğalgaz fiyatları 4 ayın zirvesinde

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor.



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 4 Temmuz'da megavatsaat başına 162,9 eurodan kapandı.



Avrupa için önemli bir doğalgaz tedarikçisi olan Norveç'ten yapılan açıklamanın ardından doğalgazın megavatsaat başına fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 5,3 artışla 171,6 euroya yükseldi.



Doğalgaz fiyatları 8 Mart'ta 189,2 eurodan günü kapatmıştı.



Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek.



Bugün üç açık deniz sahasında başlayan grev sonrası, çözüm bulunamaması durumunda yarın üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.



Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğalgaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğalgaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.