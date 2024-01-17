Bağ-Kur prim düzenlemesi ne zaman gelecek?

Emeklilere ek zammın belli olmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik fırsatı verecek düzenlemeye çevrildi.
Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
BAĞ-KUR PRİM DÜZENLEMESİ
Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ
Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteğine dair "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." dedi.
5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.
EMEKLİYE 5 PUAN EK ZAM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası emekli zamlarını duyurdu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Böylece artış oranları yüzde 42,6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olarak belirlendi.
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