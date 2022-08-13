Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından bu yana ekonomiye 80,7 milyar euro'luk katkı yaptığını belirterek, "Sıfır harcama ile toplam 117 milyar euro Türkiye'ye kazanç." ifadesini kullandı.



Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkilerine ilişkin infografik paylaştı.



Yatırım tutarı 10,25 milyar euro olan İstanbul Havalimanı'nın "devletin kasasından para çıkmadan" yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira, 26 milyar euro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80,7 milyar euro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar euro Türkiye'ye kazanç." değerlendirmesinde bulundu.



İSTANBUL HAVALİMANI



Toplam Yatırım: 10,25 Milyar €

Devletin cebinden çıkan: 0 €



Toplam Alınacak Kira: 26 Milyar €

Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı: 80,7 Milyar €



SIFIR HARCAMA ile

toplam 117 Milyar €

TÜRKİYE'YE KAZANÇ! pic.twitter.com/z9MfKO1jfz — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) August 13, 2022

Karaismailoğlu'nun paylaşımında yer alan infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, milli gelire 23,75 milyar euro, üretime 51,3 milyar euro, ihracata 4,2 milyar euro, vergiye 1,23 milyar euro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu.



İstanbul Havalimanı ile zamandan 84,3 milyon euro, akaryakıttan 56,5 milyon euro, çevreden 7,8 milyon euro ve diğer kalemlerden 97,8 milyon euro olmak üzere toplamda 246,4 milyon euro tasarruf edildi.