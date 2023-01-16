Bakan Nebati: Bütçe açığı 139,1 milyar lira

Türkiye 2022 yılında 139,1 milyar TL bütçe açığı yazarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bütçe açığının öngörülerinden düşük olduğunu söyledi.

2022 Yılı Değerlendirmesi-2023 Hedefleri programında konuşan Bakan Nebati, "Üretici fiyatları kaynaklı baskı giderek azalıyor. Bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 1 olarak gerçekleşecek. Bütçe sonucu yüzümüzü güldürüyor. Bütçe açığı 139,1 milyar lira" dedi.

"KİŞİ BAŞINA GELİR DAHA DA ARTACAK"

"2023'te kişi başı gelir 12 bin doları aşacak" diyen Bakan Nebati, "OVP hedefimizden 322,1 milyar lira daha düşük. Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 1 olarak gerçekleşecek. Kurumlar vergisi yüzde 185 arttı" diye konuştu.