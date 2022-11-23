Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. yıl etkinliğinde konuştu.



Enflasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir" dedi.



Bakan Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.



Nebati Kur Korumalı Mevduat'ın katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payının, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilediğini belirtti.

MASAK'TAN FTX İNCELEMESİ



Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını açıkladı.

