Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Hindistan’da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 45 dakika sürdü.

Toplantıda Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti. ABD Hazine Bakanlığı'ndan da Yellen-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20 de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.

