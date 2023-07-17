Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan Hindistan'da G20'ye katılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.