ntv.com.tr

Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan Hindistan'da G20'ye katılıyor

G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısı Hindistan'da bugün başladı. İki gün sürecek toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da katılıyor.

Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan Hindistan'da G20'ye katılıyor

Hindistan’daki G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısında önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan Hindistan'da G20'ye katılıyor - 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

Haberi Görüntüle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...