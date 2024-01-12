Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini açıkladı.



Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımında, yıl sonu cari açığın OVP üzerinde olacağını değerlendirdiklerini söyledi. Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir.



2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir.



Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."

Cari denge iki ay sonra açık verdi Haberi Görüntüle