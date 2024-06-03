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Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en kötüsünün geride kaldığını belirterek, "Dezenflasyon sürecine giriyoruz. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek." dedi.

Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak.

Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.

Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

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