5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkı mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Çalışan memur ve emekliler, mayıs ayı enflasyonun oranlarının belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkına odaklandı. Memur ve emekli zammında belirleyici enflasyon farkının güncel görünümü merak ediliyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?
5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan yüz binlerce memur ve emekli güncel maaş zamlarının ne kadar olduğuna odaklandı. Yılda iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına bağlı zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının beşinci enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.