Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez ülkeleri turuna çıktı.



Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı, ilk durağı olan Suudi Arabistan'a hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Gezinin içeriği hakkında bilgiler veren Erdoğan, gündemdeki tahıl koridoru ve Suriye yönetimiyle ilişkiler konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek hedefimiz. Öncelikli gündemimiz bu ülkelerle önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ticari faaliyetler olacak. İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor. İlişkileri geniş bir işbirliği alanına yaymak istiyoruz. 88 bin hacımız bu yıl hacca gidebildi.

''GÜNDEMİMİZ ORTAK YATIRIM VE TİCARİ FAALİYETLER''

Gündemimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler. Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz, son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Cidde'nin ardından stratejik ortağımız dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar ile ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. Körfez turumuzun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak.



TAHIL ANLAŞMASININ SONA ERMESİ



Diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırdık. Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Kendisi ile ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşmelerini yapacak seyahatten döner dönmez görüşmelerimizi yapacağız. İstanbul'da tahıl koridoru lie ilgili çalışmaları yürüten heyet var. Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşme yapacak. Bu görüşmeyle birlikte temenni ediyorum ki, süratle bir mesafe alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz. Belki bu arada ağustosu beklemeden Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız.

''ESED İLE GÖRÜŞÜRÜZ''

Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Dörtlü zirvelerle ilgili biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşşar Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz.''