Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.



AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.



Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.



Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.



Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.



Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.



PARA POLİTİKASINDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER MESAJI



Diğer taraftan Erkan, 22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirmişti. Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar vermişti.



Birinci önceliğin, enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etmişti. Aynı zamanda,, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin