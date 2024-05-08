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Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir" dedi.

Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uygulandığını bildirerek, "Programımız, şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonun tek haneye düşürülmesini ekonomi programının temel hedefi olarak belirlediklerini aktardı.

Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığına işaret eden Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı.

Şimşek, bu alanda attıkları adımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Örneğin, asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik. Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."

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