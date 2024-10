Bakanlık yasakladı, imha edilecek: Bu ürünü kullananlar dikkat!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden bir ürünle ilgili fotoğraflı ilan verdi.



Bakanlığın ilanında, PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesinin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirtildi.



Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine karar verildiği kaydedildi.



Bu ürünü ellerinde bulunduranların belirlenen adrese teslim etmesi gerektiği aktarıldı.



Bakanlığın ilanında şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.



Aşağıda tabloda bulunan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma maki- nesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."