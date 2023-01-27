Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına yönelik incelemelerini sürdürüyor.

260 BİN SATIŞ MERCEK ALTINDA

Bakanlık, 2022 yılı Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araçla ilgili işlemleri takibe aldı.

İnceleme kapsamında 13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi istendi.

260 bin aracı satın alanlara da elden ödeme yapıp yapmadıkları, aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları soruldu.

İncelemede, liste fiyatının üzerinde talep edilen bir ücret belirlenirse "vergi kaçakçılığı" işlemi yapılacak.

Usulsüzlük tespit edilen araç satışları için bayi ve distribütörlere ceza kesilecek.