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Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi.

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile görüştü

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şimşek'in dün Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.

Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

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Bakan Şimşek'in ABD temasları | IMF'den Türkiye açıklaması

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