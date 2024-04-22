Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile görüştü

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şimşek'in dün Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.



Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.



Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

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