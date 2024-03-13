Bayraktar: Bu yıl enerjide yeni keşifler bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte petrol ve doğalgaz keşifleri ve nükleer enerji gibi konular ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Bütün motivasyonumuz Türkiye'nin dışa bağımlılığını kırmak. 2024'te Gabar'da ümitli olduğumuz, Hakkari'de ümitli olduğumuz arama sondajımız olacak. Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız. İnşallah bunların hepsinden ama mutlaka inanıyoruz ki bunlardan biz yeni keşif açıklayacağız." şeklinde konuştu.



SAKARYA GAZ SAHASI



Bayraktar, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gazı keşfinin yapıldığını anımsatarak, söz konusu sahadan 1,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına denk gelen 3,5 milyon metreküp doğal gazın üretildiğini kaydetti.



NÜKLEER SANTRAL



Mersin Akkuyu'da nükleer santral inşaatının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "4 reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir proje Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.