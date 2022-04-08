Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (8 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına inmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.



8 Nisan 2022 sabahında benzin ve motorinde indirim ya da zam ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.