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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (8 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 8 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 08.04.2022 - 08:01

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (8 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Nisan 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Nisan 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına inmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.

8 Nisan 2022 sabahında benzin ve motorinde indirim ya da zam ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

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