Benzin ve motorine yine zam geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları - 27 Mayıs 2022)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

28.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor.



BENZİN VE MOTORİNE ZAM



Dün gelen ve gece yarısından itibaren pompaya yansıyan değişiklikle motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana gelmişti.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 24,31 satılıyor.



LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

