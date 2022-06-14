Benzinde indirim (14 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE İNDİRİM



15.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.



Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.



Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

