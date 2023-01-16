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Benzine 67 kuruş zam (16 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzine 67 kuruş zam (16 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam geldi.

Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yaşanacak fiyat artışı sonrası benzinin litre fiyatı 20 liranın üzerine yükselecek.

 grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.

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