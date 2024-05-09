Merkez Bankası rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen haftayı yükseliş kaydetti.



TCMB verilerine göre, 3 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi.



Brüt rezervler 4 milyar 181 milyon dolar artışla 64 milyar 967 milyon dolardan 69 milyar 148 milyon dolara çıktı.



Altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar düşüşle 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara indi.



Net uluslararası rezervler 7 milyar 70 milyon dolar artış kaydetti. Net rezervler, 14 milyar 9 milyon dolardan 21 milyar 79 milyon dolara yükseldi.



Swap hariç net rezervler ise geçen hafta eksi 39 milyar dolara geldi. Böylece beş haftada swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme 27 milyar dolara yaklaştı.

TCMB, geçen hafta 4 milyar doları salı günü olmak üzere 11 milyar dolar ile rekor döviz alımı yaptı.

KARAHAN'DAN REZERV AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün swap hariç net rezervlere son iki haftada 18 milyar dolarlık "ek iyileşme" görüldüğünü söyledi. Karahan rezervlerde artış istediklerini ancak bir seviye hedefleri bulunmadığını da söyledi.

"Enflasyondaki düzelmeye mani olmayacak şekilde rezervlerimizi düzeltmeyi istiyoruz" diyen Karahan "dönem dönem TL'ye çok talep olunca bizim için rezerv biriktirme fırsatı oluyor" dedi.