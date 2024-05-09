Kur korumalı mevduatta çözülme yeniden hızlandı

Kur korumalı mevduat hesaplarından geçen hafta yaklaşık 25 milyar liralık çıkış yaşandı.



KKM hesaplarındaki tutar 24 milyar 855 milyon lira düşüşle 2 trilyon 258 milyar liradan 2 trilyon 232,8 milyar liraya geriledi.



Önceki hafta KKM hesaplarından sadece 8 milyar 441 milyon liralık çıkış yaşanmıştı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 3 Mayıs haftasında toplam kredi hacmi 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liradan 13 trilyon 133 milyar 899 milyon liraya yükseldi.



Tüketici kredilerinin tutarı, 3 Mayıs itibarıyla 7 milyar 977 milyon lira artışla 1 trilyon 647 milyar 172 milyon liraya yükseldi.



Takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 1 milyar 447 milyon lira yükselişle 204 milyar 874 milyon liraya çıktı.

"KADEMELİ AZALIŞ ÖNGÖRÜYORUZ"



Yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili de bir soru yöneltildi.



Karahan, "Kur korumalı mevduat 70 milyar dolara indi, bu miktarın yüzde 90-95'i döviz dönüşümlü KKM. Bundan sonra kademeli bir azalış öngörüyoruz. KKM'nin kalan kısmının da TL'ye geçecek şekilde ilerlemesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.