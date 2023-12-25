Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 16 bin 483 lira

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının aralık ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 47 bin lira sınırına yaklaştı. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı.

KAMU-AR'ın araştırmasında açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 835 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 956 lira yükselerek 30 bin 354 liraya çıktı.



Konfederasyon, geçen hafta asgari ücret talebini açıkladı. Buna göre 2024 yılı için asgari ücretin net 33 bin 266 lira olması gerektiği belirtildi.

Asgari ücret görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ise açlık ve yoksulluk verilerini çarşamba günü duyuracak.



