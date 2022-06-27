Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 azalışla 2.520,66 puana geriledi



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,42 puan değer kaybederek 2.520,66'ya indi. Toplam işlem hacmi 13,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile iletişim oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararları sonrası negatif ayrıştığını söyledi.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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