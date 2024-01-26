Bitcoin kayıplarını telafi etti: 42 bin doları aştı

Bitcoin, son günlerde yaşadığı kayıpları telafi ediyor. En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 5'in üzerinde değer kazandı ve gün içinde 42 bin 144 doları gördü.



Dijital varlık fiyat takip sitesi CoinMarketCap'in verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 4,3'ten fazla artarak 1,62 trilyon dolara yükseldi.



Bitcoin, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) onaylanmasından bir hafta sonra pozisyonlarını tasfiye eden yatırımcılar arasındaki iyimserliğin azalması nedeniyle salı günü 38 bin 559 dolara kadar düşerek 2 Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü.



Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Bitcoin ETF'lerini onayladığı 11 Ocak'ta 49 bin dolar seviyesine ulaşmıştı.



Dünyanın en büyük kripto para birimindeki satışlar, iflas eden kripto para borsası şirketi FTX'in iflas mülkünün Grayscale Bitcoin Trust'ın (GBTC) 1 milyar dolar değerindeki 22 milyon hissesini sattığı yönündeki raporlarla da gelmişti.



Ayrıca yatırımcıların ocak başından bu yana ABD'deki ilk spot Bitcoin ETF'lerinden biri olan GBTC'yi 2 milyar dolardan fazla sattığı tahmin ediliyor.



Öte yandan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın Bitcoin ETF'si, neredeyse 50 bin Bitcoin'i barındırdığı için yönetim altındaki varlıklar açısından cuma günü 2 milyar dolara ulaşan ilk fon oldu.