Rize'nin 3 aylık çay ihracatı yüzde 72 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, dünya çay üretim ve ihracatında adından söz ettiren Rize'den ocak-mart döneminde 17 ülkeye 1315 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 5 milyon 109 bin 641 dolar kazanç sağlandı.



Rize'den geçen yılın aynı döneminde 954 ton karşılığı çay ihracatından, 2 milyon 974 bin 895 dolar gelir elde edilmişti. Kentte ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 38, değerde de yüzde 72 ihracat artışı sağlandı.



BELÇİKA'YA İHRACAT DA YÜZDE 72 ARTTI



Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.



Rize'den Belçika'ya bu dönemde 889 ton çay ihraç edilerek, 3 milyon 815 bin 186 dolar kazanıldı. Ülkeye geçen yılın aynı döneminde 654 ton karşılığı 2 milyon 605 bin 955 dolarlık çay ihraç edilmişti. Böylece yılın ilk çeyreğinde Belçika'ya yapılan çay ihracatı da geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla miktarda yüzde 38, değerde de yüzde 72 arttı.



Bu ülkeyi 484 bin 179 dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 209 bin 830 dolarla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, takip etti.



"ÇAY İHRACATININ YÜZDE 60'I RİZE'DEN"



DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 8 milyon 555 bin 356 dolarlık çay ihraç edildiğini söyledi.



Ülkeden yapılan çay ihracatının yüzde 60'ının Rize'den gerçekleştirildiğini vurgulayan Kalyoncu, "Rize'den bu dönem gerçekleştirilen çay ihracatı yüzde 72 artışla 5 milyon 109 bin 641 dolara ulaştı. 2024 yılına çok güzel ihracat artışı ile başladık. Bu kapsamda da ilerleyen günlerde sektör ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz." dedi.



Turgut, çay ihracatından her dönem beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Ülkemizin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve bölgenin yeşil altını olan Türk çayının marka bilinirliğinin her geçen gün artmasına bağlı olarak ihracatı da artış trendine girdi. Özellikle DKİB olarak önümüzdeki 4 yıl boyunca Turquality projelerimiz kapsamında yapacağımız tanıtım çalışmaları ile ihracata önemli katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."



Türk çayının üretim aşamalarına da önem verdiklerine işaret eden Turgut, çayın üretim aşamalarının ele alınması ve bahçelerin yenilenerek verimlilik artışının sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin çay ihracatı ilk çeyrekte 8,5 milyon dolar oldu Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin