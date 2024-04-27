Ariston ve Bosch'un Rusya'daki iştiraklerinin yönetimi Gazprom'a devredildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilerine ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören bir kararname imzaladı.



Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredildi.



Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

İTALYA'DAN TEPKİ



İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan Ariston şirketinin Rusya'daki yan kuruluşlarının yönetiminin geçici olarak Rus Gazprom şirketine devredilmesi sebebiyle Rusya'nın Roma Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılması talimatını verdi.



Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımda, Rus hükümetinin kararına tepki gösterdi.



Tajani, "Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ne Rusya'nın İtalya Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırma yetkisini verdim. Hükümetimiz, Ariston Thermo Grubu'nun millileştirilmesi konusunun açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Ayrıca Almanya ve Brüksel ile beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.