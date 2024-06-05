Bitcoin yeniden 71 bin doları aştı

Kripto piyasası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin etkisiyle yükselişe geçti.



Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, 20 Mayıs'tan bu yana ilk kez 71 bin doların üzerine çıktı.



Analistler, Hazine tahvil getirilerinde yaşanan düşüşün riskli varlıkları geçişi desteklediğini ifade etti.



Bitcoin, saat 10.50 itibarıyla 71 bin 314 doların civarında işlem görüyor. Ethereum ise 3 bin 813 dolardan alıcı buluyor.



Yatırımcılar, Fed'in politika faizlerine ilişkin adımları hakkında ipucu edinmek için istihdam verilerine odaklandı.



Analistlere göre iş gücü piyasasından gelecek olumlu veriler ile yeniden rekor seviyeler görülebilir.



Bitcoin, mart ayında 73 bin 789 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü.



GÖZLER İSTİHDAM VERİLERİNDE



Tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanacak. Beklentiler istihdamın 185 bin kişi artacağı yönünde.



ABD'de dün açıklanan ve işçi talebinin bir göstergesi olan iş ilanları, nisanda tahminlerden fazla azalarak üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi.



Veri, istihdam piyasası koşullarında zayıflamaya işaret etti.



FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ KUVVETLENDİ



Verinin ardından bu yıl faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Piyasalar bu yıl için toplam 45 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor.



Eylülde faiz indirimine gidilmesine de yüzde 65 olasılık veriyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 46 seviyesindeydi.