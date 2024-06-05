Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama

Borsa ve kripto paralara işlem vergisi uygulamasına ilişkin çalışmaların son aşamada olduğu iddia edildi. Kulislerde işlem vergisi veya kazanca dayalı gelir vergisi gibi farklı ihtimaller üzerinde duruluyordu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi tartışmalarına son noktayı koydu. Şimşek, kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi.



Bloomberg’e açıklama yapan Şimşek, "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz" dedi.



Bakan Şimşek, "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" ifadelerini kullandı.



BORSADA NEGATİF SEYİR



Borsada vergi iddialarının ardından dün panik satışları yaşanmıştı. BIST 100 endeksi, bugün de yüzde 0,4 düşüşle 10.323 puandna işlem görüyor.



Ekonomistler, adil vergi dağılımı açısından finansal varlıkların vergilendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.



Ekonomistler, bu konuda adım atılırken senaryolar üzerinde dikkatli çalışılması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca bu süreçte yetkililerin iletişimi şeffaf tutarak dezenformasyonların önüne geçebileceği belirtildi.

2008 yılında borsadaki işlemlerinden elde edilen kârlar üzerindeki stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 0'a indirilmişti.



Mevcut uygulamada hisse senedi alım satımı üzerinden alınan bir işlem vergisi bulunmuyor.

