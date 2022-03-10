Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (10 Mart 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol 113 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydederek 130 dolardan açılan petrol fiyatları bugün dalgalı bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurdu.



Bu durum, zaten artmakta olan küresel enerji fiyatlarını patlattı.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan enerji krizi nedeniyle petrol ve doğalgaz üreticilerine arzı artırma çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC+ koalisyonunun daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi.

RUSYA PARALI ASKERLERİ Mİ SAHAYA SÜRDÜ?