Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Mart 2022 petrol fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle geçtiğimiz hafta 130 dolar seviyesini aşan Brent petrolde düşüş devam ediyor.



BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Spot piyasada gece saatlerinde 98 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatı, 15 Mart sabahında 100 dolar seviyesinde yer alıyor.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, iki ülke arasındaki müzakerelere ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.