ntv.com.tr

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Nisan 2024 petrol fiyatları)

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından petrol fiyatlarının nasıl tepki vereceği merakla bekleniyordu. Brent petrol fiyatı haftaya nasıl başladı?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Nisan 2024 petrol fiyatları)

İran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırının ardından piyasa katılımcıları risk primlerini düşürdü. Bu durum fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Brent petrolün varili haftaya yüzde 0,19 düşüşle 90,28 dolar civarında başladı. WTI ham petrolün varili ise 85,43 dolardan alıcı buldu.

Analistler, İran saldırısının günler öncesinde petrol piyasasında fiyatlandığını belirtti.

Saldırının boyutunun sınırlı olmasının endişeleri hafiflettiğini vurgulayan uzmanlar, hala belirsizliğin olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar, İran nedeniyle yaşanabilecek arz riskinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanabileceğini de belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...