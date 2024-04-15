Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Nisan 2024 petrol fiyatları)

İran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırının ardından piyasa katılımcıları risk primlerini düşürdü. Bu durum petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.



Brent petrolün varili haftaya yüzde 0,19 düşüşle 90,28 dolar civarında başladı. WTI ham petrolün varili ise 85,43 dolardan alıcı buldu.



Analistler, İran saldırısının günler öncesinde petrol piyasasında fiyatlandığını belirtti.



Saldırının boyutunun sınırlı olmasının endişeleri hafiflettiğini vurgulayan uzmanlar, hala belirsizliğin olduğunu dile getirdi.



Uzmanlar, İran nedeniyle yaşanabilecek arz riskinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanabileceğini de belirtti.