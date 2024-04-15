Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması

"TAHRAN SORUMLU TUTULMALI"

Wood, "İran'ın pervasız davranışları sadece İsrail halkına değil, bölgedeki Ürdün ve Irak gibi BM üyesi diğer ülke halklarına da tehdit teşkil etmektedir. Güvenlik Konseyi İran'ın eylemlerinin karşılıksız kalmaması için bir yükümlülüğe sahiptir." dedi.



İran'ın Hizbullah ve Husiler gibi bölgedeki bağlı unsurlarını kullanarak uluslararası güvenliği tehdit ettiğini savunan Wood, İran'ın bölgede tansiyonu artıran eylemlerinin yakından takip edilmesi ve BMGK nezdinde İran'ın sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.