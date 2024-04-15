Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması
İran'ın İsrail saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplandı. ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savundu. Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail çağrısı üzerine acil toplandı. Toplantıda Birleşmiş Milletler daimi üyesi 5 devlet arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. ABD, İngiltere ve Fransa İran'ı kınayıp İsrail'e destek verirken, Rusya ile Çin temsilcileri ise İsrail'in İran'ın Şam misyonunu vurmasına neden tepki gösterilmediğini sorguladı.