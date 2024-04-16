Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (16 Nisan 2024 petrol fiyatları)

Petrol, İsrail'in İran'ın saldırısına yanıt verme sözü vermesi ve Ortadoğu'daki gerilimi yüksek tutmasıyla değer kazandı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,56 dolardan işlem görüyor.

Küresel gösterge Brent, pazartesi günü düşüşün ardından varil başına 91 dolara tırmanırken, ABD ham petrolü 86 doların üzerindeydi. Üst düzey İsrailli askeri yetkililer, Avrupalı ve ABD'li yetkililerin itidal çağrısı yapmasına rağmen ülkelerinin Tahran'ın hafta sonu saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söyledi.



Yatırımcıların odağı artık İsrail'in bir sonraki adımının niteliğine ve zamanlamasına kayıyor. Batılı ve Arap ülkeleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İran'ın saldırısına verilecek saldırgan tepkinin İsrail'in çıkarlarına zarar vereceğine ikna etmeye çalışıyor. İran, Ortadoğu küresel ham petrol arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.