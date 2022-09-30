Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,10 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,05, dolar/TL yüzde 0,57, avro/TL yüzde 1,45 değer kazandı.



BIST 100 endeksi, en düşük 3.048,67 ve en yüksek 3.319,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,10 azalarak 3.179,99 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,05 değer kazancıyla 995 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,05 artışla 6.677 liraya yükseldi.



Geçen hafta sonu 1.600 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.632 liraya çıktı.



Bu hafta ABD doları yüzde 0,57 değer kazanarak 18,5200 liraya, avro da yüzde 1,45 artarak 18,1600 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,68 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,99 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

