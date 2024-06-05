Çalışan anne desteğine iki günde 12 bin başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere 325 Euro (11 bin 339 TL) desteğe yoğun ilgi olduğunu açıkladı.



Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Işıkhan, projeye iki günde 12 bin 246 kişinin başvurduğunu söyledi.



Işıkhan, projenin toplam süresinin 20 ay olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin sisteme başvuru yapabileceğini bildirdi.



Ödemelerin anneye yapılacağını, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacağını ifade eden Işıkhan, 3 bin 500 çalışan anneye yapılacak ödemeyle 3 bin 500 bakıcının istihdam edileceğini, dolayısıyla toplamda 7 bin kadının projeden faydalanmış olacağını söyledi.



Projenin bütçesinin 15,3 milyon euro olduğunu dile getiren Işıkhan, kesin kayıtların temmuz ayında yapılacağını, ödemelerin ağustos ayında başlayacağını açıkladı.