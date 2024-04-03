Cep telefonu tarifelerine zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni mobil haberleşme hizmetleri ücret tarifesini yayımladı. Buna göre azami ücret tarifesine yıllık yüzde 65 zam geldi.

Yeni ücret tarifesine göre yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa yükseldi. Yurt dışı arama ücretinin dakikası 31 lira 35 kuruş oldu.



Tarife kapsamında hat devir ücretlerinden 59 lira 83 kuruş, isim, ünvan değişikliğinden 40 lira 86 kuruş, numara değişikliği hizmetlerinden ise 136,52 TL alınacak.



Kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası nedeni ile SIM kart değişikliğinde 136 lira 52 kuruş ücret alınacak. SMS ücretleri yurt içi için 2 lira 23 kuruş, yurt dışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikası 8 lira 84 kuruşa yükseldi.



Mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, tarifede belirlenenden daha yüksek bir ücret talep edemeyecek.

