ntv.com.tr

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları

Gram altın 1.997 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 3.272 lira, Cumhuriyet altını 13.622 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 anlık ve güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

Haberi Görüntüle

Altın fiyatları, 'in faizi düşürme sinyalini net olarak vermemesinden dolayı dalgalı seyrediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması esnasında ons altın fiyatı bir aşağı bir yukarı hareket gösterdi.

İçeride da 2 bin lirayı aşarak rekor kırdı.

Altının gram fiyatı 1.997 lira, 3.315 liradan satılıyor.

DALGALI SEYREDİYOR

Bu gelişmeler ışığında ons altın üzerinde kısa süreli dalgalanmalar yaşandı. Ons altın güne 2034 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 2033 dolar, en yüksek de 2049 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2045 dolardan işlem geçiyor.

FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada: "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz." dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...