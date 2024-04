CHP Bursa Milletvekili Sarıbal: Et ürünlerinde KDV kaldırılsın

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, beslenmenin, yaşam hakkından sonra gelen en önemli haklardan olduğunu ifade etti.



Et fiyatlarının anormal yükseldiğini belirten Sarıbal, 25 kilogram etle bir çuval yem, 1 litre sütle 1,5 kilogram yem alınabilmesi gerektiğini defalarca söylediklerini dile getirdi.



Sarıbal, "İthalat politikalarıyla yüksek et fiyatı sorunu çözülemez. 2009-2010 yıllarından itibaren başlayan 14 yıllık süreçte 11 milyar doların üzerinde sadece canlı hayvan ve ete para veren bir ülkeyiz." diye konuştu.



15 Mart'ta Sakarya'da bir tır içerisinde 700 kilo at ve eşek eti yakalandığı; İstanbul'da kesilmeyi bekleyen 3 atın kurtarıldığına dair haberler olduğunu belirten Sarıbal, "Bu koşullarda at etini de eşek etini de bu toplum yemek zorunda kalacak ve yiyor. Sadece 2 baskınla bu sorun çözülmez." ifadelerini kullandı.



"ET ÜRÜNLERİNDE KDV KALDIRILSIN"



Sarıbal, et ürünlerine uygulanan yüzde 10 KDV'nin kaldırılması gerektiğini söyledi.



Süt üreticisinin zarar etmeye devam ettiğini dile getiren Sarıbal, "Süt üreticisi zarar etmeye devam ettiği sürece Türkiye et sorununu çözemez. Et sorununu çözebilmeniz için sağmal ineklerin sürü olarak kalması, sayısının düşmemesi, kesilmemesi ve doğum yaptırılması gerekiyor. Ne yazık ki süt hayvanları sürekli kesime gidiyor." dedi.

VİDEO: KIRMIZI ETTE FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR