Bir yılda ikiye katlandı! Et fiyatları neden artıyor?
Son bir yılda et fiyatları iki katına çıktı, fiyatlardaki yükseliş hala sürüyor. 15 günde iki kez daha zam yapıldı. İstanbul'da ilçeden ilçeye fiyatlar değişse de birçok kasapta artık 500 liranın altında kıyma bulmak çok zor. Hem kasaplara hem de üreticilere göre fiyatlardaki artışı sadece enflasyonla açıklamak mümkün değil. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fiyat artışlarının mercek altına alındığını söyledi, sektörde faaliyet gösteren firmaları uyardı.
Haber: Özgür Yılmaz, Kamera: Alihan Sönmez
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