Çin'den emlak piyasası için yeni hamle

Çin, konut piyasasını canlandırmak için önemli bir karar aldı.



Çin Merkez Bankası, ipotekli konut kredilerini fiyatlamak için kullanılan önemli bir gösterge olan borç verme faiz oranını düşürdü.



Banka, gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklenenden daha fazla düşürdü. Beş yıllık kredi faiz oranı (LPR) 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,20'den yüzde 3,90'a çekilirken, bir yıllık LPR yüzde 3,45'te sabit bırakıldı.



Çin'de yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkiliyor.



Bu adım, Çin'in 2019'da kredi fiyatlandırma mekanizmasını yenilemesinden bu yana LPR'de yapılan en büyük indirim oldu. Çin, en son Haziran 2023'te beş yıllık LPR'yi 10 baz puan düşürmüştü.



Uzmanlar, faiz indiriminin beklendiğini ancak indirimin boyutunun tahminleri aştığını söyledi.