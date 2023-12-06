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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Doğalgaz desteği artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, doğalgaz desteğinin artırıldığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Doğalgaz desteği artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı 'ın Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

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