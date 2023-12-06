Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret mesajı

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
3 saat 15 dakika süren toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alındı.
Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da gündeme geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı Erodğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
YEREL SEÇİM MESAJI
"Yaklaşık 5 yıldır bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah gerçek belediyecilikte buluşturacağız.
TERÖRLE MÜCADELE
Terör örgütüne baskıyı artırdık. Bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
İKLİM KRİZİ
İklim krizi gerçeğiyle ne kadar çabuk yüzleşirsek etkilerini de o kadar hızlıca ortadan kaldırabiliriz. 8 milyar insanın hayatını etlkileyen iklim krizinin nedeni kontrolsüz büyüyen Batılı ülkelerdir. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Net sıfır emisyon hedefine 2053'te ulaşacağız.
ENFLASYONLA MÜCADE
Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz.
Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.
3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüyerek OECD içinde en iyi performans sergileyen ülke olduk. Ekonomimiz yüzde 4,6'lık büyüme kaydetti. Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimizde en küçük bir sapma yoktrur. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma dönemi olarak görüyoruz.
ÇALIŞANLARA 5 BİN TL İKRAMİYE
Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI
Bizim safımız yalnızca bükülmez kolu ile hakkın yanı olabilir. Gazze'de öldürülen binlerce masumun yanında olmak için derin felsefi gerekçeleri aramaya da gerek yoktur. Masum çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz insanları en modern savaş araçlarıyla öldürmek İsrail yöneticileri gibi korkaklara mahsus bir zavallılıktır.
İsrail elbette hesap verecek. İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Netanyahu yönetimine bu cüreti veren Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaktır. İsrail, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum. Batı'nın etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar artırırsa sonunda ödeyeceği bedel de o kadar ağır olur.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
2012 yılında çıkardığımız Kentsel Dönüşüm yasası ile 480 milyar liralık yatırımla 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşüm sürecini tamamladık. Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur. TOKİ, bu sürecin öncüsü olarak kritik bir rol üstlendi. TOKİ ile şimdiye kadar 1,3 milyon konutu tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik.
Kentsel dönüşüm kanunuyla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye gönderilmesi söz konusu değildir. Hiç kimsenin ülkemizi depreme hazırlamadaki en önemli aracımız olan kentsel dönüşüm projelerini dinamitlemesine ve yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz. Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI
İhtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 lira olarak ödenen doğalgaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı."
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