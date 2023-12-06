Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret mesajı

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

3 saat 15 dakika süren toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alındı.



Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da gündeme geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erodğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YEREL SEÇİM MESAJI



"Yaklaşık 5 yıldır bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah gerçek belediyecilikte buluşturacağız.

TERÖRLE MÜCADELE



Terör örgütüne baskıyı artırdık. Bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

İKLİM KRİZİ

İklim krizi gerçeğiyle ne kadar çabuk yüzleşirsek etkilerini de o kadar hızlıca ortadan kaldırabiliriz. 8 milyar insanın hayatını etlkileyen iklim krizinin nedeni kontrolsüz büyüyen Batılı ülkelerdir. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Net sıfır emisyon hedefine 2053'te ulaşacağız.

ENFLASYONLA MÜCADE



Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.

3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüyerek OECD içinde en iyi performans sergileyen ülke olduk. Ekonomimiz yüzde 4,6'lık büyüme kaydetti. Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimizde en küçük bir sapma yoktrur. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma dönemi olarak görüyoruz.

ÇALIŞANLARA 5 BİN TL İKRAMİYE



Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız.