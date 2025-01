Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bileğimizin gücüyle başardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.



Kayseri'nin ekonomik olarak her gün büyüdüğünü, geliştiğini ve cazibesini artırdığını berten Erdoğan, üretimin, ticaretin, sanayinin ve tarımın merkez şehri Kayseri'nin kendisiyle yarışmaya, kendi rekorlarını kırmaya devam ettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında ocak ayının başında açıklanan ekonomik verileri paylaştı. Kayserinin ihracatının 10 kart attığını belirten Erdoğan, dünyanın 215 ülkesine Kayseri'den ihracat yapıldığını söyledi.



Erdoğan, "2002'de Kayseri'den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolardı. 2024 yılında bu rakam, 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Son 22 yılda Kayseri'nin ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla şehrimizin ihracatı, yüzde 1,6 oranında arttı. Aralarında Irak'ın, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri'nin ürünleri rafları süslüyor. Kayseri'nin Irak'a ihracatı 2024 yılında 297 milyon dolardı. Yani 2002'de tüm dünyaya yapılan ihracatı bugün Kayseri neredeyse bir ülkeye gerçekleştiriyor. Sadece mobilya ürünleri değil, elektrikli makine, demir veya çelikten eşya gibi hemen her alanda Kayseri ciddi manada ihracat yapıyor." diye konuştu.



30 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşvikleriyle tamamlanan 1052 özel sektör projesinde 92,1 milyar lira yatırım gerçekleştiğini ifade etti. Son 22 yılda Kayseri'de 30 bin kişilik istihdam imkanı oluştuğunu belirtti. Erdoğan, bölgedeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivmenin hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görünmüyor. Dış dengemiz iyileşiyor, dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz milli gelire oranla geriliyor. Turizmde bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız."



"BİLEĞİMİZİN GÜCÜYLE BAŞARDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak elde ettikleri hiçbir kazanımın kendilerine lütfedilmediğini, birileri tarafından altın tepside sunulmadığını ve sunulmayacağını belirtti.



"Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, sonra da bileğimizin gücüyle başardık." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Gelecekte de bu hakikat değişmeyecek. Çalışacağız, didineceğiz, ter dökeceğiz ve Rabb'imizin izniyle de zafere ulaşacağız. Çünkü zaferin anahtarı sabırdır, sebattır, mücadeledir. Biz de biraz sabır, biraz daha dirayetle hedeflerimize vasıl olacağız. Yola çıktığımız günden itibaren bizimle beraber olan Kayseri'nin, Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde de bize destek olacağına yürekten inanıyorum. Rabb'im dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum."