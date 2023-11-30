Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OECD'de en hızlı büyüyen ülkeyiz

Cevdet Yılmaz, üçüncü çeyrekteki büyüme, üretim yönünden incelendiğinde, inşaat sektöründe katma değerin yüzde 8,1, sanayi sektöründeki katma değerin yüzde 5,7, hizmetler sektörünün ise yüzde 4,3 oranında büyüdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Harcamalar yönüyle ele alındığında ise üçüncü çeyrekte sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 14,7'lik yüksek artış, büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz yüzde 5,9'luk bir büyüme performansı gösterirken, OECD ekonomileri ortalama yüzde 1,7, EU27 ekonomileri ise yüzde 0,1'lik bir oranda büyümüştür.



Şimşek: Büyümede dengeli kompozisyona doğru yol alıyoruz Haberi Görüntüle 2023'ün ilk 9 aylık döneminde ekonomimiz yüzde 4,6'lık bir büyüme performansı gösterirken, OECD ülkeleri ortalama yüzde 1,6, EU27 ülkeleri ise 0,5'lik bir oranda büyümüştür. Açıklanan küresel büyüme verilerine göre üçüncü çeyrekte OECD ve G-20 ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren birinci ülke konumundayız. 9 aylık dönemde ise OECD ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren ikinci ülke, G-20 ülkeleri arasında ise üçüncü ülke konumundayız.



Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atılırken, istikrar içinde büyüme hedefimiz doğrultusunda para, maliye ve yapısal reform politikalarımızı güçlü koordinasyonla hayata geçirmeye devam edeceğiz."