Davos'ta gündem yapay zeka ve güven

Dünya Ekonomik Forumu bugün İsviçre'nin Davos kasabasında, "Güveni Yeniden İnşa Etmek" temasıyla başlıyor.
Foruma ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Başbakanı Li Qiang ve Ukranya Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gibi dünya gündeminin önde gelen siyasileri katılacak.
Davos'ta Ukrayna gündeminin dışında dünya ve Avrupa ekonomik görünümüne ilişkin önemli mesajlar verilebilir. Davos konuşmacıları arasında AMB Başkanı Christine Lagarde, ECB Üyesi Francois Villeroy, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner gibi isimler yer alıyor.
"GÜVENİ YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ"
Jeopolitik, genel olarak siyaset ve bunun iş dünyası üzerindeki etkileri de Davos’ta masaya yatırılacak. Teknoloji devrimi ve sürdürülebilirlik de liderlerin ele alacağı konular içinde yer alacak.
Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Parçalanmış bir dünya ve artan toplumsal bölünmelerle karşı karşıyayız. Bu da yaygın belirsizlik ve karamsarlığa yol açıyor. Kriz yönetiminin ötesine geçerek, mevcut sorunların temel nedenlerine bakarak ve daha umut verici bir geleceği birlikte inşa ederek geleceğimize olan güveni yeniden inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
WEF'in yıllık toplantısında en son küresel gelişmeler de ele alınacak. Toplantılarda, dayanıklılığı ve güvenliği ilerletmek, yaşam standartlarını iyileştiren ekonomik büyümeyi canlandırmak, enerjiyi güvence altına alırken iklimi ve doğayı koruyan hızlı eylemleri sürdürmek, teknolojik gelişmelerin kapsayıcı olmasını sağlamak ve insanlara ve adil fırsatlara yatırım yapmak için gerekli işbirliğini yeniden canlandırma amaçlanacak.
YAPAY ZEKA MASADA
Popülizmin yükselişi ve teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme Davos Zirvesi'nde tartışılacak diğer konuları oluşturuyor.
WEF'in küresel risk analizinde, kalıcı bir yaşam pahalılığı krizine ilişkin endişeler, yapay zeka (YP-AI) kaynaklı yanlış bilgi ve dezenformasyon ile toplumsal kutuplaşmanın iç içe geçmiş risklerinin bu yılın risk görünümünde belirleyici olduğuna vurgu yapılırken, yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçları en büyük riskler arasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu yüzden WEF, bu yıl Davos'ta yapay zekayı ana temalarından birisi yaptı.
Yapay zekanın geçen yıl ivme kazanmasıyla ortaya çıkan yeni bir ekonomik çerçevede Davos'ta düzenlenecek forumlarda, "Yapay zekayı herkesin yararına olacak şekilde nasıl kullanabiliriz? Farklı düzenleyici ortam inovasyonu toplumsal risklerle nasıl dengeliyor? Yapay zeka, 5/6G, kuantum hesaplama ve biyoteknoloji dahil olmak üzere diğer dönüştürücü teknolojilerle nasıl arayüz oluşturacak?" sorularına cevaplar aranacak.
Forumlarda, bu yıl dünya genelinde seçimler, olası salgın hastalıklar ve siber saldırılar da ele alınacak.
KİMLER KATILIYOR?
Çin Başbakanı Li Çiang, Davos'ta ABD'nin ülkesine karşı teknoloji konusunda baskısını ve Pekin’in Rusya-Ukrayna savaşını durdurulmasına yönelik arabulucu rolünü anlatacak.
Rusya-Ukrayna savaşı WEF'in son iki yıllık toplantısına damgasını vururken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu yıl toplantıya katılıp bir konuşma yapması bekleniyor.
Davos'taki toplantılara herhangi bir Rus yetkilinin katılıp katılmayacağı ise belli değil.
Toplantılara Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM kuruluşlarının direktörleri de katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi 40'tan fazla dışişleri bakanının da toplantılarda hazır bulunması bekleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da zirve de yer alacak.
Davos Zirvesi'ne 120 ülkeden 2 bin 800 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.
40'tan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.
Arjantin'in yeni seçilen Devlet Başkanı Javier Milei'nin de Davos'a gelmesi bekleniyor.
800'den fazla çok uluslu şirketlerin üst düzey yetkililerinin (CEO'ları) zirvede yeni pazar arayışında olması beklenirken, 150'den fazla küresel yenilikçi, teknoloji öncüsü ve sektörleri dönüştüren Unicorn da yer alacak.
Ayrıca zirveye her yıl olduğu gibi Türkiye'den iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.
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