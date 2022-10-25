Demir cevheri fiyatları 7 haftanın en düşüğünde

Çin'de demir cevheri fiyatları inşaat sezonunda talebin beklentilerin altında kalmasıyla geriledi.

Singapur demir cevheri ton başına 89 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'de çelik talebi, eylül ve ekim aylarında özellikle inşaat sektöründe artıyor.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 662,50 dolar ile 2 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 1,5 ekside ton başına 672,50 yuandan (92,10 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören kasım vadeli demir cevheri kontratı yüzde 2,7 düşerek ton başına 88,20 dolar ile bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1,4, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,9 geriledi.



Paslanmaz çelik ise yüzde 1,1 yükseldi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 3,4, kok vadeli fiyatları yüzde 1,3 geriledi.

